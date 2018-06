vor 7 Stunden Stuttgart Hochsommerliche Temperaturen im Südwesten erwartet

Im Laufe der Woche steht dem Südwesten hochsommerliches Wetter bevor. Am Dienstag dürften die Temperaturen am Rhein zeitweise auf 28 Grad steigen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montag mitteilte.