Es ist schon immer ein Highlight, wenn der Karlsruher SC gegen den SV Waldhof Mannheim ran muss. Nur allzu oft wird die Partie dann von der Polizei zum Hochrisikospiel erklärt. Die Sicherheitsvorkehrungen beginnen schon Tage vorher. Doch immer wieder kommt es im Stadion aber auch abseits zu Auseinandersetzungen zwischen den Fans.

Schon die Anreise der Mannheimer Fans gestaltete sich schwierig, denn die Polizei nahm die Waldhof-Anhänger bereits am Hauptbahnhof in Empfang. "Auf der Fahrt war es noch ruhig, aber bei der Ankunft im Karlsruher Hauptbahnhof haben die Fans die erste Pyrotechnik gezündet", so eine Beamtin der Bundespolizei gegenüber ka-news. Mit Geleitschutz ging es mit den Shuttle-Bussen raus in den Wildpark:

Doch weil das länger dauerte, wurde der Anpfiff des bfv-Halbfinales um 15 Minuten verschoben. Es waren noch zu viele Fans vor dem Stadion.

Großeinsatz der Polizei am Wildparkstadion Alle Bilder

Das Spiel war noch nicht mal angepfiffen, da gingen im Fanblock des Karlsruher SC schon die ersten Böller hoch.

An die Anhänger des Karlsruher SC: Wir weisen nochmals darauf hin, dass das Abbrennen von Pyrotechnik verboten ist. Ihr helft weder eurem Verein, noch eurer Mannschaft, sondern gefährdet stattdessen andere Personen!



Eure Polizei Karlsruhe

Wie die Polizei weiter auf Twitter schrieb, ging es direkt nach dem Anpfiff der 2. Halbzeit auch im Gästeblock los. Angereiste Waldhof-Fans haben laut Polizei Böller in Richtung der Einsatzkräfte geworfen.

Schon im Vorfeld haben die Beamten der Bundespolizei die Fußwege vor dem Wildpark abgesperrt. So wollen sie verhindern, dass die Fans der beiden Teams nach dem Spiel aufeinander treffen. Außerdem sollten die Gästefans aus Sicherheitsgründen nicht direkt den Wildpark verlassen.

Wichtiger Hinweis für unsere Gästefans des SV Waldhof: Aus Sicherheitsgründen möchten wir Euch bitten, noch für 20-30 Minuten nach Spielende im Gästebereich zu verweilen! Vielen Dank für euer Verständnis!

Euer Social-Media-Team der Polizei Karlsruhe

Nach dem Derbysieg des Karlsruher SC appellierte die Polizei an die Vernunft der beiden Fan-Lager, Provokationen seien unnötig.

Das Spiel ist vorbei, wir appellieren an die Vernunft beider Seiten, die gegenseitigen Provokationen zu unterlassen!



Eure Polizei Karlsruhe

Mittlerweile sind viele auswärtige Fans schon wieder am Hauptbahnhof angekommen. Eingesetzte Sonderzüge bringen die Waldhof-Anhänger nun zurück nach Mannheim. "Als die Fans am Bahnhof angekommen sind, das waren zehn Gelenkbusse aus dem Stadion, waren alle ganz ruhig. Es gab noch nicht mal Fangesänge", so eine Beamten der Bundespolizei gegenüber ka-news. Auch am Stadion lief ihrer Kenntnis nach bisher alles ruhig ab.