Rund 300 Beteiligte, Helfer und Organisatoren, werden am Samstag, 23. Juni, in Karlsruhe mit den Folgen einer wochenlangen Hitzewelle konfrontiert. Ziel der Übung ist es, besser auf derartige Extremwetterlagen vorbereitet zu sein. Die Karlsruher sollen von der Übung möglichst wenig mitbekommen, versprechen die Verantwortlichen.

Mitteleuropa wird von einer mehrwöchigen Hitzewelle geplagt. Das führt zu Wasserknappheit, Dürren und einer Art Dauerstress für den menschlichen Körper und für die Tiere. Es ist eine Situation, wie sie durchaus eintreten kann, wie Bürgermeister Klaus Stapf und der Leiter der Branddirektion, Florian Geldner, am Montag in einem Pressegespräch verdeutlichen. Deutliche Temperatursteigungen seien vor allem in der Rheinebene zu erwarten.

Am Samstag wird sich Karlsruhe nicht in einer solch ernsten Lage befinden - dennoch "wollen wir es richtig heiß werden lassen - zumindest gedanklich", so Geldner. Bei einer Katastrophenschutzübung unter dem Motto "Heißer Fächer 2018" wollen 300 Beteiligte den fiktiven Ernstfall trainieren, damit es im echten Ernstfall glatt läuft. Zuletzt fand eine solche Übung vor zwei Jahren statt: Damals wurde ein Chlorgasaustritt im Freibad Rüppurr simuliert.

Folgen der Erderwärmung im Fokus

Dieses Mal wurde ein Thema zum Anlass genommen, welches aktueller nicht sein könnte: Wenige Tage nach Bekanntwerden, dass Deutschland seine Klimaziele nicht erreicht, beschäftigen sich die Einsatzkräfte mit den Folgen der Klimaerwärmung und der daraus resultierenden Extremwetterlage. Gleich an sieben Orten werden unter anderem Kräfte des Rettungsdienstes, der Feuerwehr, des städtischen Klinikums, der Stadtwerke und des technischen Hilfswerks etwa zur gleichen Zeit üben.

Die Organisatoren haben sich hierfür eigens eine Art "Drehbuch" ausgedacht, an dem sich die Beteiligten abarbeiten sollen. Darin festgehalten ist, welche angedachte Geschichte dem Szenario vorangegangen ist und in welcher Situation sich die Verletztendarsteller befinden. Dieses Drehbuch ist den beteiligten Rettungskräfte aber nicht bekannt - sie kennen nur einen groben Rahmenplan.

Vom Badeunfall über Waldbrand bis zum Fischsterben

Dieser Plan sieht ein massenhaftes Fischsterben am Baggersee Reitschulschlag und einen Waldbrand mit einer eingeschlossenen Schulklasse im Staatswald Füllbruch vor. Zudem üben die Rettungskräfte am Grötzinger Baggersee, wo ein Auto in eine feiernde Menge gefahren sein soll. Bei der Deutschen Flugsicherung wird ein Ausfall des Kühlsystems simuliert und bei der Gewerbeschule Durlach wird ein Versorgungszentrum für Verletzte eingerichtet, die bei einem größeren Musikfestival zu beklagen sind. Zuletzt wird ein Zusammenbruch der Wasserversorgung angenommen. Koordiniert wird die Einsatzlage vom Führungsstab in der Integrierten Leitstelle. Alle Szenarien sind fiktiv.

Im Karlsruher Osten ist viel Blaulicht unterwegs

"Es ist ein echtes Mammutprojekt", so der Leiter der Branddirektion weiter. Etwas, das es in dieser Größenordnung in Karlsruhe noch nicht gegeben habe. Die Karlsruher selbst sollen von diesem Projekt nicht beeinflusst werden, auch wenn es rund um die Einsatzstellen zu lokalen Sperrungen kommen wird. "Wir werden für Aufsehen sorgen", so Bürgermeister Stapf. Vor allem im Karlsruher Osten soll viel Blaulicht und Martinshorn unterwegs sein, dass dann vor allem mit der Übung zusammenhängt. Für Zuschauer seien die Übungen aber nur bedingt geeignet: Es handelt sich hier um keine kommentierte Schauübungen, sondern um Einsatzübungen unter möglichst realen Bedingungen.

Auch wenn viele Rettungskräfte, rund 200 an der Zahl, am Samstag durch die Katastrophenübung eingebunden sind: Der Grundschutz der Stadt sei hierdurch nicht geringer. Feuerwehr und Rettungsdienst seien weiter "voll einsatzfähig", wie Geldner betont.