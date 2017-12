Besonders in den kalten Wintermonaten werden in Karlsruhe viele Angebote für Obdachlose und Wohnungssuchende geschaffen. Dort steht ihnen unter anderem eine Schlafmöglichkeit im geschützten Raum, Verpflegung oder Duschen zur Verfügung steht. Ebenfalls bekommen die Betroffenen Unterstützung bei der Wohnungssuche.

Jeder sollte in der kalten Jahreszeit eine Möglichkeit haben, sich in einen warmen, geschützten Raum zurückziehen zu können. Um diese Möglichkeit auch Obdachlosen und Wohnungssuchenden zu geben, beteiligen sich viele ehrenamtlich Engagierte und Organisationen an Aktionen in Karlsruhe.

Arbeiter-Samariter-Bund beteiligt sich am Projekt "Kältehilfe"

Eine Aktion vor Weihnachten sorgte für warme Schlafsäcke: Rund 40 Stellen des Arbeiter-Samariter-Bunds (ASB), darunter auch der ASB Baden-Württemberg, beteiligen sich am Projekt Kältehilfe. Die Firma "Globetrotter" unterstützt die bundesweite Aktion.

Anfang Dezember spendete der ASB 20 Schlafsäcke und Isomatten an die Obdachlosenstelle "Iglu" in Karlsruhe. Die restlichen ASB-Pakete kommen der ehrenamtlichen Essensausgabe der Kirche St. Franziskus in Dammerstock zugute.

ASB-Geschäftsführer Andreas Bröker sagt, dass vor allem die jungen Kollegen die Not von Altersgenossen besonders berührt hätte und man sich deshalb dazu entschied, junge Obdachlose mit insgesamt 50 Schlafsäcken und Iso-Matten zu helfen. Diese wurden geordert und anfallende Kosten anteilig übernommen.

Einrichtungen für Obdachlose in der Stadt Karlsruhe:

