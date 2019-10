26.10.2019 10:59 Anya Barros Karlsruhe Hilfe, die Pilzsammler sind los! Werden die Karlsruher Wälder geplündert? (Video)

Schon bei einem kurzen Spaziergang durch den Wald sieht man sie zuhauf: Pilze. Denn wenn der Herbst Einzug hält, beginnt die Pilzsaison. Wer keine im Supermarkt kaufen möchte, kann rund um Karlsruhe losziehen und sie selbst sammeln. Doch in manchen Gegenden hat das in der Vergangenheit überhand genommen, professionelle Pilzsammler tragen ihren Ertrag kiloweise aus dem Wald - verbotenerweise - und verkaufen die Leckerbissen an Restaurants. Ein Problem - auch in Karlsruhe?