vor 18 Stunden Melissa Betsch Lena Kube Karlsruhe Heute ist Schulanfang: Wie voll wird es auf Karlsruhes Straßen und in den Bahnen?

Mit dem Klingeln der Schulglocke wird am Mittwoch in Baden-Württemberg auch das neue Schuljahr eingeläutet. Tausende Karlsruher Kinder machen sich dann wieder auf den Weg in die Schule, mit der Bahn, dem Bus oder im elterlichen Auto - teilweise zum Leidwesen der Pendler auf Straße und Schiene. Doch mit welchem Ansturm ist tatsächlich zu rechnen und wie gut sind Polizei und die Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) darauf vorbereitet?