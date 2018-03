Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe wird am Donnerstagnachmittag ein 39-jähriger Mann dem zuständigen Haftrichter vorgeführt. Das geht aus einer gemeinsamen Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft und des Polizeipräsidiums Karlsruhe hervor.

Dem Mann wird unerlaubter Handel mit nicht geringen Mengen an Betäubungsmitteln vorgeworfen, heißt es in der Mitteilung an die Presse. Am Mittwochnachmittag wurde der Beschuldigte in der Karlsruher Innenstadt kontrolliert. Hierbei fanden die Beamten zunächst nur geringe Mengen Rauschgift bei dem 39-Jährigen.

Bei der anschließenden Wohnungskontrolle beschlagnahmten die Polizeibeamten dann aber mehr als 1,5 Kilogramm Amphetamin und mehrere hundert Gramm Haschisch, Marihuana sowie XTC-Tabletten. Weiterhin hatte der Beschuldigte eine Vielzahl von Softairwaffen, sowie zwei Schreckschusspistolen und Hieb- und Stichwaffen in seiner Wohnung angesammelt. Die Waffen wurden durch die Polizei sichergestellt.