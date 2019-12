vor 2 Stunden Rheinstetten-Forchheim Hallenbad Rheinstetten: Evakuierung wegen Gasgeruch - Bad bleibt am Wochenende geschlossen

Wegen eines vermeintlichen Gasaustritts ist das Hallenbad Rheinstetten am vergangenen Samstagmorgen evakuiert worden. Badegäste hatten einen Gasgeruch wahrgenommen. Die alarmierten Einsatzkräfte konnten bei Messungen jedoch keine Auffälligkeiten feststellen. Das bestätigte die Polizei auf ka-news.de-Anfrage. Aus Sicherheitsgründen bleibt das Bad dennoch das ganze Wochenende über geschlossen, so die Stadt Rheinstetten. Vermutet wird ein Defekt an der Chlorgasanlage.