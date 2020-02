Einem 41-Jährigen wird vorgeworfen, ein neunjähriges Mädchen aus dem Bekanntenkreis missbraucht zu haben. Polizei und Staatsanwaltschaft Karlsruhe haben am Montag Haftbefehl erlassen.

Dem Beschuldigten wird schwerer sexueller Missbrauch eines Kindes vorgeworfen. Gegen den 41-jährigen Mann mit iranischer Staatsangehörigkeit bestand bereits ein Haftbefehl wegen illegalem Handel mit Betäubungsmitteln. Er wurde am 6. Februar festgenommen und befindet sich seither in Haft, so die Polizei in einem entsprechenden Bericht.

Mobiltelefon wurde ausgewertet

Bei der Auswertung seines Mobiltelefons konnte ein Video festgestellt werden, das den schweren sexuellen Missbrauch eines Mädchens zeigt. Durch die geführten Ermittlungen wurde das Opfer, ein neunjähriges Mädchen aus dem Landkreis Karlsruhe, identifiziert. Die Familie des Mädchens gehörte zu dem weiteren Bekanntenkreis des Beschuldigten.

Weitere Feststellungen der Kriminalpolizei ergaben den Verdacht, dass der Mann das Mädchen im Dezember 2019 in seiner Wohnung in Karlsruhe missbraucht hatte. Es wurden weitere verdächtige Dateien auf dem Mobiltelefon gefunden. Die Ermittlungen nach weiteren Geschädigten dauern an.