"Grüner" Tatort-Dreh in Karlsruhe: Neuer Odenthal-Fall entsteht in der Fächerstadt

Sie ist die dienstälteste Ermittlerin in Deutschlands erfolgreichster TV-Krimiserie. Als "Tatort"-Ermittlerin Lena Odenthal steht Schauspielerin Ulrike Folkerts derzeit wieder für eine "Tatort"-Episode vor der Kamera. Ein Großteil des neuen Falls wird dabei in Karlsruhe gedreht.

Bis voraussichtlich Ende Juni stehen Ulrike Folkerts und Lisa Bitter für den neuesten Tatort aus Ludwigshafen, unter dem Arbeitstitel "Maleficius" vor der Kamera. In dem neuen Fall soll es um einen verschwundenen Rollstuhlfahrer und ehrgeizige Hirnforscher gehen, inszeniert als Psychothriller, schreibt der SWR in einer Mitteilung. Dafür diente unter anderem das Karlsruher Institut für Technologie (KIT) als Drehort.

Neue Tatort-Produktion besonders res­sour­cen­scho­nend

Es ist inzwischen der 68.Tatort in dem Ulrike Folkerts als Lena Odenthal vor der Kamera steht, ihr Debüt feierte sie schon 1989. Bis der neue Fall zu sehen sein wird, müssen sich die Fans leider noch etwas gedulden. Denn ausgestrahlt werden soll die Tatort-Episode erst im Jahr 2019. Neben Gregor Bloéb, Heinz Hoenig, Tim Ricke und Jana Voosen sowie Peter Espeloer und Annalena Schmidt spielt auch Sebastian Bezzel mit. Er ist vor allem bekannt aus dem Bodensee-Tatort, wo er zwischen 2004 und 2016 selbst als Kommissar ermittelte.

Nicht zum ersten mal gastiert eine Tatort-Crew in der Fächerstadt. Schon in den vergangenen Jahren entstanden in Karlsruhe Szenenbilder für Tatort-Episoden aus Ludwigshafen und Stuttgart. Schauplätze waren damals unter anderem der Kronenplatz, der Rheinhafen oder eine Kleingartensiedlung in Mühlburg.

Der SWR weist darauf hin, dass mit der neuen "Tatort"-Produktion seinen Einsatz für Nachhaltigkeit bei fiktionaler Produktion auf eine "on location" gedrehte Eigenproduktion ausweitet. In allen Gewerken wird ressourcenschonend gearbeitet, mit dem Ziel, die CO2-Emissionen gegenüber herkömmlicher Produktion deutlich zu senken. Das betrifft beispielsweise die Schauspielerreisen, die durchgehend mit dem Zug erfolgen, LED-Beleuchtung, Reduktion der Stromerzeugung mit Aggregat, die Abfallentsorgung und das Catering.