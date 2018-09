vor 7 Stunden Stuttgart Großkontrolle: Polizei geht gegen Handynutzer am Steuer vor

Mit einer Kontrollaktion will die Polizei auf die Gefahren von Handys im Straßenverkehr aufmerksam machen. An der bundesweiten Maßnahme "sicher.mobil.leben" nehmen heute auch 2.300 baden-württembergische Polizisten teil, hieß es vom Landesinnenministerium in Stuttgart.