vor 1 Stunde Pforzheim Großeinsatz: Brand in Pforzheimer Hotel

In einem derzeit leerstehenden Ladenlokal im Erdgeschoß eines Hotels in der Pforzheimer Innenstadt brach am Freitagnachmittag gegen 16 Uhr aus bislang unbekannter Ursache ein Brand aus. Das teilte die Polizei mit.