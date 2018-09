04.09.2018 14:35 Heike Schwitalla Karlsruhe Große Männer auf kleinen Eisenbahnen: Dampflokfreunde Karlsruhe bauen die großen Vorbilder nach

Sie war ein lang gehegter Wunsch und der ist nun endlich Realität geworden: Am Samstag weihten die Dampflokfreunde Karlsruhe auf ihrem Gelände an den Bahnlinien in Bulach eine neue Brücke ein. Im Rahmen des Laternenfests wurde die neue "Mini-Eisenbahnbrücke" in Betrieb genommen, Sandra Lang und Manuel Hitscherich vom Bürgerverein Bulach hatten die Ehre, das symbolische "rote Band" zu zerschneiden und damit die Fahrt über den Neubau freizugeben.