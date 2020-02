Große Durchsuchungsaktion in und um Karlsruhe: Firmen betreiben gewerbsmäßige Schleusung

Insgesamt 29 Personen mit totalgefälschten Ausweisen wurden von der Polizei festgestellt. Beamte der Kriminalpolizei Offenburg haben im Verlauf des Dienstags gemeinsam mit Kräften des Polizeipräsidiums und des Hauptzollamtes Karlsruhe, der Ausländerbehörde Rastatt sowie der Staatsanwaltschaft Baden-Baden Durchsuchungen durchgeführt.

Ziel der Durchsuchungen war laut Polizei die Feststellung illegal beschäftigter Personen. Drei Wohngebäude in Durmersheim-Würmersheim, eines in Karlsruhe sowie Büros einer polnischen Firma mit Sitz in Rheinstetten wurden durchsucht.

Bereits im September 2019 wurden Beamten des Polizeipostens Bietigheim verdächtige Ausweisdokumente von Arbeitnehmern einer polnischen Firma vorgelegt. "Wenig später wurden diese durch Kriminaltechniker als Totalfälschungen identifiziert", heißt es in der Pressemitteilung der Polizei.

Verdacht der gewerbsmäßigen Schleusung

Da sich die gefälschten Dokumente von Arbeitnehmern der polnischen Firma häuften, führte das laut Polizei zum Verdacht der gewerbsmäßigen Schleusung von Ausländern. Das besagte Unternehmen beschäftigt im Rahmen eines Werkvertrages mit einem regionalen Fleischbetrieb bis zu 180 Arbeiter in Rheinstetten.

"Im Zuge der Ermittlungen ergab sich in der Folge der Verdacht von zwischenzeitlich 42 geschleusten Drittstaatangehörigen, welche als vermeintliche EU-Bürger als Arbeitnehmer in Rheinstetten beschäftigt wurden", heißt es in der Meldung der Polizei weiter.

Kautionen im vierstelligen Bereich erhoben

Weitere Auswertungen haben laut Polizei ergeben, dass ein weiteres Unternehmen mit identischer Geschäftsführung an den Tathandlungen beteiligt sein könnte. Bei den zeitgleichen Überprüfungsmaßnahmen wurden rund 260 Arbeitnehmer in den Firmenräumen genauer unter die Lupe genommen. Bei insgesamt 29 Personen konnten gefälschte Ausweisdokumente gefunden werden.

"Nach Abschluss aller kriminalpolizeilichen Maßnahmen wurden teilweise Kautionen im vierstelligen Bereich erhoben", so die Polizei abschließend in ihrer Meldung.