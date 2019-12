Großbrand in Grünwettersbach: ein Toter, vier Verletzte

Heute Nachmittag kam es gegen 16.25 Uhr im Karlsruher Stadtteil Grünwettersbach zu einem Dachstuhlbrand. Das berichtet die Karlsruher Feuerwehr.

Als die Feuerwehr eintraf, stand der Dachstuhl eines Doppelhauses in Flammen. Die Feuerwehr leitete sofort einen Löschangriff im Gebäude zur Menschenrettung und weitere Maßnahmen gegen die Brandausbreitung ein. Eine Person wurde in der Brandwohnung tot aufgefunden, vier Personen sind verletzt und wurden vom Rettungsdienst versorgt. Die Maßnahmen dauern an, weitere Informationen folgen.