vor 1 Stunde Karlsruhe Großbrand im Hardtwald: Forsthaus und Kleintransporter brennen nieder - Ausbreitung auf Wald kann verhindert werden

Am frühen Freitagmorgen kam es zu einem Großbrand im Hardtwald. Gegen 5 Uhr wurde die Feuerwehr in die Friedrichstaler Allee gerufen, weil ein Forsthaus in Flammen stand.