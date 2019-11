Im Karlsruher Stadtteil Grötzingen führt die B10 durch einen Tunnel und zwei Mal im Jahr wird dieser auf Vordermann gebracht. Bald ist es wieder soweit - deshalb stehen von Montag, 11. November, bis Donnerstag, 14. November, Reinigungs- und Wartungsarbeiten an.

Da der Tunnel währenddessen voll gesperrt werden muss, finden die Arbeiten in der Nacht statt. Von 19 Uhr am Abend bis 5 Uhr am Morgen werden Autofahrer an den jeweiligen Tagen über die Augustenburgstraße umgeleitet. "Tagsüber ist der Tunnel ungehindert zu befahren", teilt die Stadt Karlsruhe in einer Meldung an die Presse mit.