vor 3 Stunden Karlsruhe "Graffiti" der anderen Art: Karlsruher Polizei freut sich über Liebesbotschaften

"Wir haben Euch lieb" hat ein junger Mann mit Kreide auf den Gehweg vor das Karlsruher Polizeipräsidium geschrieben. Die Polizei veröffentlichte am Freitagvormittag via Twitter ein Foto, das den Schriftzug und mehrere Herzen zeigt. "Mit solch netten Worten lässt sich der Tag gut beginnen", schrieb die Polizei in dem Beitrag dazu.