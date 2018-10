vor 3 Stunden Stuttgart Goldener Herbst steht vor der Tür: Ab Donnerstag wird es im Südwesten wieder freundlicher

Nach einem kühlen Start in den Oktober wird es in der zweiten Wochenhälfte wieder sonniger und etwas wärmer im Südwesten. Nach einem nebligen Start in den Tag klare es auf und es könne mit sonnigen 18 Grad gerechnet werden, sagte ein Meteorologe vom Deutschen Wetterdienst (DWD) am Montag in Stuttgart.