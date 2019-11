Glück im Unglück hatte ein 81 Jahre alter Fußgänger, als er am Donnerstagmorgen bei Grünlicht die Fahrbahn der Durlacher Allee in Höhe Gottesauer Platz überquerte und dabei von einem Autofahrer übersehen wurde. Er wurde nur leicht verletzt.

Nach bisherigem Kenntnisstand befuhr der Unfallverursacher kurz vor 7.30 Uhr die Durlacher Allee in Richtung Stadtmitte. "Im Kreuzungsbereich zur Wolfartsweierer Straße wendete er sein Fahrzeug und übersah dabei den querenden Fußgänger. Der Rentner wurde auf die Motorhaube aufgeladen und stürzte in der Folge auf die Fahrbahn", heißt es in der Pressemeldung der Polizei. Alarmierte Rettungskräfte verbrachten den leicht verletzten Mann zur ambulanten Versorgung in ein Krankenhaus.