Gleisschaden in der Rüppurrer Straße: Bahnen fahren in Richtung Bahnhof werden umgeleitet

Wer aktuell mit der Bahn in Richtung Hauptbahnhof muss und eine der Linien nimmt, die eigentlich über die Rüppurrer Straße fahren, der muss mit einer anderen Route rechnen. Denn in der Rüppurrer Straße in Höhe der Treitschkestraße gibt es einen Gleisschaden. Die Techniker des KVV arbeiten auf Hochtouren daran, dass die Bahnen wieder den gewohnten Weg fahren.

Noch bis etwa 16 Uhr soll die Störung andauern, das schreibt der Karlsruher Verkehrsverbund (KVV) auf Twitter. Aufgrund eines Gleisschadens fahren die Bahnen der Linien 2, 3, 4, S1/11, S4, S5/52, S7 und S8 Umleitung über die Baumeisterstraße in Richtung Hauptbahnhof.

In dem Bereich der Treitschkestraße gab es einen nicht reparablen Schienenbruch. Die Schiene war an dieser Stelle aufgrund von Korrosion geschwächt und an einer Schweißkante ist das Gleis gerissen. "Wir haben versucht, den Bruch zu reparieren, aber das ging nicht. Deswegen gab es nur die Möglichkeit eine sogenannte Passschiene einzubauen", erklärt Thomas Heckenbach von den Verkehrsbetrieben Karlsruhe (VBK) gegenüber ka-news. Auf einer Länge von 3,60 Meter wurde das Stück eingebaut.

Meistens melden die Bahnfahrer selbst, dass an den Gleisen etwas nicht stimmt. "Oft sieht das der Fahrer oder wenn er drüber fährt, merkt er das", so ein Sprecher des KVV gegenüber ka-news. "Es gibt dann Schläge, die spürt man, wenn das sonst an der Stelle nicht der Fall ist!"

Bis in den späten Nachmittag hinein gesperrt

Im Falle eines Gleisbruchs haben die VBK immer Gleisstränge auf "auf Vorrat", doch der Einsatz in der Rüppurrer Straße gestaltet sich nicht ganz so einfach: "Wir haben hier in einen Bogen. Wenn wir Schienen auf Lager haben sind die gerade", erklärt Thomas Heckenbach weiter.

"Wir schweißen die jetzt an, müssen sie mit der Flamme richten, damit das Stück in die Kurve passt. Das muss alles angepasst werden. Erst dann können wir die Teile zusammenschweißen - das kostet Zeit!" Bis alles wieder passt, ist die Strecke Richtung Hauptbahnhof noch bis in den späten Nachmittag hinein gesperrt. Dabei gilt nur eines: "Jede Minute zählt!"