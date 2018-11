22.11.2018 10:20 Karlsruhe Gleisbruch am Kaiserplatz: Bahnen mussten über Stunden über Umleitungen fahren

Im Bereich Kaiserplatz kam es am Vormittag zu einem Gleisbruch. Das hat nun Auswirkungen auf den Bahnverkehr: Die Verbindungen von Westen nach Osten, also in Richtung Innenstadt, müssen für die nächsten Stunden umgeleitet werden.