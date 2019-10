Gleisarbeiten in den Ferien: Eingeschränkter Bahnverkehr in Karlsruher Oststadt sowie zwischen Durlach und Pforzheim

Bald stehen wieder die Herbstferien in Baden-Württemberg an. Ferienzeit bedeutet für die Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) auch Bauzeit. Zwischen Samstag, 26. Oktober, 6.45 Uhr und Montag, 4. November, 4 Uhr fahren unter anderem zwischen den Haltestellen Durlacher Tor und Tullastraße keine Bahnen. Das geben die VBK und die Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG) in einer Pressemitteilung bekannt.

Grund für die Sperrung im Karlsruher Osten ist der Einbau der Weichen für den Abzweig des oberirdischen Gleisnetzes in den neuen Tunnel am Gottesauer Platz. "Die VBK-Tramlinie 1 sowie die AVG-Linie S5 fahren ab der Haltestelle Tullastraße eine Umleitung über den Hauptfriedhof zum Durlacher Tor", heißt es in einer gemeinsamen Meldung von AVG und VBK.

Bei der Linie S52, die an der Haltestelle Tullastraße startet und endet, verkehren die Bahnen ebenfalls über den Hauptfriedhof. Die Tram-Linie 2, sowie die AVG-Stadtbahnlinien S4, S7 und S8 fahren eine andere Route: Ab der Tullastraße geht es über die Südostbahn zur Werderstraße.

Nicht nur Auswirkungen auf den Bahnverkehr

Der Einbau der Weichen am Tunneleingang Gottesauer Platz hat auch Einwirkungen auf die Verkehrsführung. "Bereits ab 22. Oktober und bis zum 9. November ist Linksabbiegen von der Durlacher Allee in die Georg-Friedrich-Straße nicht möglich", heißt es in einer Meldung der Karlsruher Schieneninfrastruktur-Gesellschaft (Kasig). Acht Tage später, ab Mittwoch, 30. Oktober, bis zum Sonntag, 3. November, können Autos die Durlacher Allee auf Höhe des Gottesauer Platzes nicht queren - lediglich von Ost nach West und umgekehrt befahren.

Busersatzverkehr zwischen Durlach und Pforzheim

Doch nicht nur im Karlsruher Stadtgebiet kommt es in der Ferienzeit zu Veränderungen. Denn auch zwischen Karlsruhe-Durlach und Pforzheim wird an den Weichen gearbeitet. Zwischen den beiden Stationen fahren zwischen Freitag, 25. Oktober, 22.10 Uhr, und Montag, 4. November, 4.25 Uhr keine AVG-Stadtbahnen. Deshalb starten und enden die Züge der Linie S5 von Wörth und Karlsruhe Rheinbergstraße her kommend laut AVG und VBK in Karlsruhe-Durlach.