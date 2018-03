Am Donnerstag, 26. April, öffnet das KIT wieder seine Türen im Rahmen des Girls' Day. Mädchen können dann wieder die Arbeitsfelder der MINT-Fächer kennenlernen und an Workshops teilnehmen. So sollen sie technische Berufe kennenlernen, die sonst eher als Männerdomäne gelten.

Alle Schülerinnen ab der fünften Klasse, die an den MINT-Fächern (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik) interessiert sind, können am 26. April am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) Arbeitsfelder und Aufgaben dieser Fächer kennenlernen. Im Rahmen des Girls' Day werden die Jugendlichen in mehr als 40 Workshops, Führungen und Vorträgen von Wissenschaftlern am Campus Nord und am Campus Süd über alles rund um die technischen und naturwissenschaftlichen Berufe informiert.

Die Schülerinnen haben an verschiedenen Ständen die Möglichkeit, sich über Studiengänge, Ausbildungsmöglichkeiten, Auslandsaufenthalte und das MINT-Kolleg Baden-Württemberg zu informieren. Bei einer Einführungsveranstaltung stellen Frauen ihre technischen und naturwissenschaftlichen Berufe vor und berichten über Aufgaben und Erfahrungen. In den anschließenden Workshops können die Mädchen in verschiedene Arbeiten im MINT-Bereich reinschnuppern: Die Welt der Humanoiden Robotik entdecken, sportliche Bewegungen messen oder Schwingungen von schwankenden Hochhäusern bis wackelnden Brücken untersuchen. Auf www.girls-day.de gibt es eine Liste mit allen Angeboten. Hier können sich die Schülerinnen auch für die Workshops anmelden.

Am Campus Nord des KIT beginnen die Veranstaltungen um 8.45 Uhr. Am Campus Süd beginnt der Girls’ Day um 8.30 Uhr im Foyer des Tulla-Hörsaals (Englerstraße 11, Gebäude 11.40).

Am 26. April können nicht nur Mädchen Arbeitsfelder kennenlernen, in denen bisher eher Männer vertreten sind. Jungen haben im Rahmen des Boys' Day die Möglichkeit in Berufe hineinzuschnuppern, in denen nur 40 Prozent Männer arbeiten, wie zum Beispiel Erzieher oder Krankenpfleger. Mehr Informationen gibt es unter www.boys-day.de

Doch nicht nur das KIT beteiligt sich am Girls' Day, auch die Handwerkskammer Karlsruhe (HWK) stellt wieder typische Männerberufe vor: 30 Werkstattplätze für Mädchen bietet die HWK an.