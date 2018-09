16.09.2018 11:25 Karlsruhe Gestohlener Zwergpinscher ist wieder aufgetaucht: Unbekannte geben "Jako" bei Tierarzt ab

Eine 68 Jahre alte Seniorin vermisst nach einem Einkaufsbummel in Karlsruhe ihren Zwergpinscher. Wie ein Sprecher der Polizei in Karlsruhe am Sonntag sagte, hatte die Frau Jako an einem Pfeiler vor einem Supermarkt angebunden, um einkaufen zu gehen.