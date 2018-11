Geschützte Tierarten in Durlach gefunden: Sorgt die Wechselkröte für einen Planungsstopp im neuen Wohngebiet "Oberer Säuterich"?

Wenn seltene Tierarten gefunden werden, ist das eigentlich ein Grund zur Freude - eigentlich. Werden diese Tierarten jedoch dort gefunden, wo ein größeres Bauvorhaben geplant ist, entstehen Probleme, wie jetzt im Durlacher Neubaugebiet "Oberer Säuterich".

Das neu geplante Wohngebiet entlang der B3 versprach, mit rund 380 Wohneinheiten, mehr als nur ein Tropfen auf den heißen Stein der Karlsruher Wohnungsnot zu werden. Doch das könnte sich jetzt jedoch noch einmal um mindestens zwei Jahre verzögern.

Grund ist eine Wechselkrötenpopulation, die auf dem Gelände gefunden wurde. Mit geschätzten 200 bis 300 Tieren - nach derzeitigem Stand - könnte es sogar die größte Population dieser seltenen Art in ganz Karlsruhe sein, wie das Umweltamt der Stadt bestätigt.

Die seltene Tierart, die nach europäischer Gesetzgebung als "streng geschützt" gilt, muss, bevor im Säuterich irgendetwas gebaut werden kann, in ein neues Biotop umgesiedelt werden. Ein solches zu finden und artgerecht aufzubereiten kann, so die Angaben des städtischen Amtes, mindestens zwei Jahre dauern. Genutzt werden sollen sowohl Flächen in der Nähe des Baugebiets - zur Selbstbesiedlung durch die Tiere und Flächen, in die die Kröten von Menschenhand umgesiedelt werden müssten.

Zahlreiche bestandsbedrohte Tierarten gefunden

Ein Gutachten, das bereits vor einigen Jahren dort erstellt wurde, zeigt zudem die Existenz weiterer streng geschützter Arten, wie der Zauneidechse, der Zwergfledermaus und des Großen Abendseglers. An planungsrelevanten, bestandsbedrohten Vogelarten wurden die Dorngrasmücke, der Feldsperling, Star, Sumpfrohrsänger und Turmfalke festgestellt - auch für diese Arten muss man funktionserhaltende Maßnahmen ergreifen, bevor das neue Wohngebiet im "Oberen Säuterich" entstehen kann. Gutachterliche Vorschläge dafür gibt es bereits, allein wird die Umsetzung Zeit kosten.