vor 2 Stunden Stuttgart Generalstreik in Frankreich trifft Reisende im Südwesten, TGV- und ICE-Verbindungen gestrichen

ICE-Verbindungen enden an der Grenze und die Tram zwischen Kehl und Straßburg fährt auch nicht. Reisende und Pendler in Baden-Württemberg bekommen den Generalstreik in Frankreich zu spüren. Am Mannheimer Hauptbahnhof und an den Flughäfen im Land blieb es aber ruhig.