vor 19 Minuten Stuttgart Gemeinsam statt Konkurrenz: Bahnunternehmen wollen sich keine Lokführer mehr abwerben

Bei der Suche nach Lokführer-Nachwuchs wollen Bahnunternehmen in Baden-Württemberg künftig an einem Strang ziehen und sich nicht mehr gegenseitig Personal abspenstig machen. Eine entsprechende Vereinbarung unterzeichneten sie am Donnerstag in Stuttgart, wie das Verkehrsministerium mitteilte.