Die 13. Karlsruher Dreck-weg-Wochen haben begonnen: Bis Ende April können Schulen, Vereine, Kindergärten aber auch Einzelpersonen dem Amt für Abfallwirtschaft (AfA) beim Frühjahrsputz der Fächerstadt helfen. Den Start machte am Montag die Kindertagesstätte Werthmannstraße. Mit Zangen und Müllsäcken bewaffnet sammelten die Kinder und ihre Erzieherinnen im Wald der Karlsruher Oststadt liegengebliebenen Müll auf.

Weinflaschen, Plastikbecher, Kleidungsstücke - mit allen denkbaren Dingen kommen die Kinder der Kindertagestätte Werthmannstraße aus dem Wald, um sie in die großen Plastiksäcke zu werfen. "Guck mal, was ich gefunden habe", strahlt ein Mädchen und hält einen Schuh in der Greifzange, der im Verhältnis zu ihr wie der Schuh eines Riesen wirkt.

Die Müllsammelsaktion der Kindertagestätte im Wald rund um die großherzogliche Grabkapelle ist der Auftakt der diesjährigen Karlsruher Dreck-weg-Wochen. Bereits zum 13. Mal ruft das Amt für Abfallwirtschaft zum gemeinsamen Frühjahrsputz auf. Insgesamt sieben Wochen läuft die Aktion - von Montag, 11. März, bis Dienstag, 30. April.

"Zu den Dreck-weg-Wochen können sich Vereine, Schulen, Kindergärten, aber auch Privatpersonen anmelden", sagt Olaf Backhaus, Chef des Amts für Abfallwirtschaft. "Die Gruppen suchen sich die Orte, an denen sie sauber machen möchten, selbst aus und werden von uns mit Zangen, Handschuhen und Müllsäcken unterstützt."

"Die Kinder wissen schon gut Bescheid, warum das Müllaufsammeln so wichtig ist, denn wir haben das in den letzten Wochen im Kindergarten zum Thema gemacht", so Ulrike Früh, Pädagogin des Kindergartens. "Weil wir wollen, dass es hier schön ist", ergänzt die fünfjährige Nora.

Über 6.500 Helfer haben sich angemeldet

"Es ist wichtig, die Kinder schon früh für das Thema zu sensibilisieren," sagt Bettina Lisbach, Bürgermeisterin für Umwelt und Gesundheit der Stadt Karlsruhe, die ebenfalls bei der ersten Putzaktion vor Ort ist. Schon über 6.500 Helfer hätten sich für die diesjährigen Dreck-weg-Wochen angemeldet.

"Ihr fasst den Müll nur mit den Greifzangen an", ermahnen die Erzieherinnen die Kinder immer wieder, während die Gruppe langsam die Waldwege entlangläuft und links und rechts des Weges das liegengebliebene Plastik einsammelt. "Die Kinder sind voll dabei", so Ulrike Früh von der Kindertagesstätte. Auch von den Eltern hätten sie bislang nur positive Rückmeldungen erhalten.

"Wir wollen einen neuen Teilnehmerrekord aufstellen"

"Am stärksten ist die Verschmutzung der Umwelt dort, wo viele Menschen unterwegs sind - an Haltestellen und in den Grün- und Waldflächen der Stadt", erläutert AfA-Leiter Olaf Backhaus. Im letzten Jahr haben sich über 12.000 Teilnehmer und insgesamt 337 Putzgruppen bei den Dreck-weg-Wochen engagiert. "Dieses Jahr wollen wir dennoch einen neuen Teilnehmerrekord aufstellen", sagt Bürgermeisterin Lisbach.

Wer bei den Dreck-weg-Wochen mitmachen möchte, kann sich beim Amt für Abfallwirtschaft anmelden. Dort werden die Aktionen koordiniert und die Gerätschaften zur Verfügung gestellt. Unter allen Teilnehmern verlost das AfA Gutscheine und Geldpreise.