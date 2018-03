vor 45 Minuten Karlsruhe Gemeinderat tagt: Bürgermeisterwahl und Kombilösung stehen auf Plan

Am kommenden Dienstag, 20. März, tagt ab 15.30 Uhr wieder der Gemeinderat im Karlsruher Rathaus. Unter den 34 Punkten auf der Tagesordnung stehen unter anderem Themen wie die Stellenausschreibung und die Wahl zum Beigeordneten, wenn Bürgermeister Obert in Rente geht. Aber auch neues in Sachen Kombilösung werden den Stadträten vorgestellt.