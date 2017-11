Am Adenauerring sollen fünf neue Gebäude entstehen. Der Karlsruher Gemeinderat hat am Dienstag einen entsprechenden Satzungsbeschluss für den Bebauungsplan "Campus Süd/Adenauerring" erlassen. Mit dem Entschluss steht fest: Der Botanische Garten auf dem Campus Süd des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) kommt weg. Er soll an anderer Stelle neu angelegt werden.

Die Diskussion im Gemeinderat dauerte am Dienstagabend knapp 45 Minuten. Der Satzungsbeschluss wurde mit 27 Ja- und fünf Nein-Stimmen sowie 12 Enthaltungen angenommen. Ein Antrag der Grünen-Fraktion, welche einen neuen Rahmenplan für das Areal forderte, wurde mehrheitlich abgelehnt (16 Ja-, 28 Nein-Stimmen und eine Enthaltung).

Grüne enthalten sich bei Abstimmung

"Bei diesem Bebauungsplan treffen viele Interessen aufeinander", sagt Ute Leidig (Grüne) und begründet den Änderungsantrag, "das Gelände, über das wir heute sprechen, liegt in exponierter Lage. Für diese Lage sind konkurrierende Verfahren vorgesehen." Die Grünen werfen der Verwaltung vor, mit der Antwort auf ihren Antrag nicht ernst genommen zu werden.

In dieser lehnt die Stadt Karlsruhe ein neues Rahmenplan-Verfahren ab: Zum einen sei der der vorliegende Rahmenplan und Bebauungsplanentwurf das Ergebnis eines mehrjährigen Prozesses mit mehreren Akteuren (Planungsauschuss, Gemeinderat, Bürgerschaft, KIT), zum anderen gefährde eine Verzögerung des Satzungsbeschlusses des Bebauungsplans das Projekt. Unterstützung findet der Antrag bei den freien Wählern: "Dieses Thema haben wir umfassend beraten, aber ich sehe auch - wie die Grünen in ihrem Antrag - das ein oder andere Fragezeichen und die ein oder andere Konstellation, die ich nicht so gut finde", so Jürgen Wenzel.

"Wo kein Wille ist, ist auch kein Weg", äußert sich Leidig in Bezug auf die schriftliche Stellungnahme der Verwaltung. Laut Leidig habe das KIT keinen Zeitdruck. "Wir sind gerne bereit, Erweiterungen zu schaffen - auf Grundlage eines konkurrierenden Bebauungsplanverfahrens." Man wolle sich die Möglichkeiten offen halten, mehr Wohnraumplätze für Studenten, Kita-Plätze oder die Einbindung des botanischen Gartens in die Neubebauung des Areals einzuarbeiten. Nachdem ihr Änderungsantrag abgelehnt worden ist, enthielten sich die Grünen wie angekündigt bei der Abstimmung über den Satzungsbeschluss.

Kult lehnt Beschlussvorlage ab

Baubürgermeister Michael Obert lobte die Dynamik, welche die Schenkung der Tschira-Stiftung in die Entwicklung des Campus-Areals gebracht habe. Der Rahmenplan ist Teil des Masterplans für das gesamte KIT-Gelände. "Wir sind sehr sehr froh, dass jetzt ein Masterplan vorliegt, welcher den innerstädtischen Campus anders nutzt, als es in der Vergangenheit der Fall war", so Obert. Weiterhin betont Obert: Die Tschira-Stiftung lege Wert auf die Zusammenarbeit mit einem Architekten, für die weiteren Baufelder sei diese Zusammenarbeit nicht verpflichtend. "Mir ist wichtig, an dieser Stelle zwischen einzelnen Baufeldern und dem Rahmenplan zu unterscheiden."

Kritik gibt es von der Kult-Fraktion: "Wir legen hier eine Eile an den Tag, die nicht notwendig ist", so Lüppo Cramer, "wir bekommen Dinge von der Bürgermeisterbank erzählt, die mit der Realität nichts zu tun haben." Die Neubaupläne seien auf den Weg gebracht worden, weil die Tschira-Stiftung Geschenke in Aussicht gestellt habe, so Cramer. Und weiter: "Wir werden dieser Vorlage nicht zustimmen, weil wir kein totes Pferd mehr reiten wollen."

Oberbürgermeister Frank Mentrup widerspricht: Nachdem die Tschira-Stiftung mit dem Angebot, mehrere Gebäude zu finanzieren, drängten Land und KIT auf Eile. "Herr Cramer, Sie haben es so dargestellt, als ob die Stadt einfach Bebauungspläne aufgestellt hätte", so Mentrup. Dem sei nicht so: "Wir agieren bei Bebauungsplänen, wenn es entsprechende Ansiedlungsbereitschaft gibt." Zur Kritik am Verfahren heißt es: Die verbleibenden Gebäude werden in ein konkurrierendes Verfahren aufgenommen, da Tschira-Stiftung aktuell nur ein Gebäude umsetzen will.

Streitpunkt: Botanischer Garten

Die Kult-Fraktion unterstützte im Vorfeld den Erhalt des Botanischen Gartens auf dem Plangelände. welchen auch zahlreiche Bürger forderten. Am Dienstagabend verwies Oberbürgermeister Frank Mentrup erneut auf die Zuständigkeit des Landes in dieser Frage sowie auf Untersuchungen des Landesrechnungshofes, welche den Botanischen Garten als nicht wirtschaftlich einstufte. Das Gewächshaus wird definitiv weichen: Es stammt aus den 1960er Jahren und ist nach heutigen Maßstäben weder technisch noch wirtschaftlich erhaltenswert.

"Die finanziellen Mittel zur Sanierung und Betrieb kann weder das Land noch das Karlsruher Institut für Technologie aufbringen", so die Stadtverwaltung. Zumindest bezüglich des Baumbestands kann die Stadtverwaltung beruhigen: Die Bäume auf dem Areal wurden untersucht, zehn Bäume gelten als "erhaltender Baumbestand" und werden nicht gefällt. Zu diesen zählt auch der markante Mammutbaum im Norden des Plangebiets.

Zustimmung von CDU, SPD, FDP

Zustimmung gibt es für den Bebauungsplan von CDU, SPD und FDP. "Es gibt für uns keinerlei Veranlassung, den Satzungsbeschluss für den Bebauungsplan nicht zu fassen", so Albert Käuflein (CDU), "es ist die letzte große Entwicklungsmöglichkeit für das KIT an diesem Standort." Das geringe Engagement der Tschira-Stiftung spreche nicht gegen die Neubaupläne, so Käuflein. "Wir nehmen wahr, dass sich für Nachbarn etwas verändert, sind aber der Meinung, dass die Veränderungen in zumutbarer Weise stattfinden." Es gibt kaum ein Bebauungsplanverfahren, dass so ausführlich erörtert worden sei wie dieses, so Käuflein.

SPD-Stadtrat Michael Zeh macht auf die "große Bedeutung des KIT" für Karlsruhe aufmerksam. Den Anwohnern sei in großem Maße entgegengekommen worden, so Zeh, so wurde die Geschosshöhe reduziert und der Abstand zwischen Häusern und Neubauten vergrößert. "Nach Osten wurden die Gebäude abgestuft", so Anke Karmann-Woessner vom Stadtplanungsamt Karlsruhe bei der Vorstellung des Bebauungsplans im Gemeinderat. Das sei ein deutliches Entgegenkommen gegenüber den Anwohnern. Grünstreifen sei im Bebauungsplan dreimal so breit wie die Abstandsfläche nach gesetzlichen Vorschriften sein müsste.

Ebenfalls für beschlussreif hält die FDP-Fraktion die Vorlage: Man habe das Thema "diskutiert und diskutiert und diskutiert", so Tom Hoyem (FDP). Der aktuelle Bebauungsplan ist in den Augen von Oberbürgermeister Mentrup ein guter Kompromiss zwischen den Interessen des KIT und der Anwohner: "Die Anwohner haben in diesem Verfahren viel erreicht." Die aktuelle Lösung ist für Anwohner mit dem sehr breiten Grünstreifen und der reduzierten Geschosshöhe "optimal". Allen Anliegen sei Rechnung getragen worden.