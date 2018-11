vor 2 Stunden Waghäusel Gefälschte Elektroartikel für 150.000 Euro verkauft: Polizei durchsucht Wohnungen in Waghäusel

Vier Männer sollen gefälschte Elektroartikel im Wert von mehr als 150 000 Euro im Internet verkauft haben. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Bei Wohnungsdurchsuchungen am Dienstag in Waghäusel (Kreis Karlsruhe) fand die Polizei mehrere tausend gefälschte USB-Stecker, USB-Ladekabel und kabellose Ladegeräte großer Mobiltelefonhersteller.