vor 1 Stunde Lena Kube Karlsruhe Gedenken an Opfer in Halle: Basketballer PSK Lions setzten Zeichen mit Schweigeminute - und der KSC?

Action, tiefe Emotionen, eine gehobene Stimmung - dafür ist der Profisport bekannt. Doch am vergangenen Samstag war es still in der Europahalle. Die Karlsruher Basketballer des Post Südstadt Karlsruhe (PSK Lions) und ihre Fans gedachten eine Minute lang der Opfer des antisemitischen Anschlages in der Partnerstadt Halle am 9. Oktober. Wird auch der Fußball, der Karlsruher SC, ein Zeichen gegen Rassismus setzen?