vor 1 Stunde Karlsruhe Gebäudebrand in Palmbach - 100 Feuerwehrleute waren gestern Nacht im Einsatz

Am Sonntagabend kam es gegen 21.30 Uhr zu einem Brand in einem Firmengebäude in der Rudolf-Link-Straße im Karlsruher Stadtteil Palmbach. Verletzte wurde laut Polizei niemand, da zum Zeitpunkt des Brandes keine Personen im Gebäude waren. Die Brandursache ist derzeit noch unklar.