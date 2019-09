vor 22 Minuten Karlsruhe Geänderte Strecke und neuer Startpunkt: Durlacher Turmberglauf in diesem Jahr zum 27. Mal

Am Samstag, 5. Oktober, sind in Durlach wieder die Läufer los, denn der Durlacher Turmberglauf steht an. Zum 27. Mal schon führt der Wettkampf durch die Straßen der alten Residenzstadt und den umliegenden Grüngürtel. Gestartet wird dabei zum ersten Mal vom Marktplatz aus in der Pfinztalstraße.