vor 2 Stunden Karlsruhe Gasaustritt an Tankstelle: Neureuter Straße am Montagabend kurzzeitig gesperrt

In der Neureuter Straße in Karlsruhe kam es am Montagabend zu einem Polizeieinsatz. An einer dortigen Tankstelle bemerkte ein Fahrer einen Gasaustritt an seinem Fahrzeug. Die Feuerwehr evakuierte das gesamte Gelände und veranlasste eine Vollsperrung der Neureuter Straße. Das teilt die Feuerwehr in einer Meldung an die Presse mit.