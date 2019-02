vor 4 Stunden Weingarten Gartenhaus in Weingarten abgebrannt: Sachschaden von mehreren tausend Euro entstanden- verletzt wurde niemand

In den frühen Morgenstunden kam es in Weingarten zu einem Brand eines Gartenhauses. Insgesamt waren 52 Einsatzkräfte der Feuerwehr Weingarten, Walzbachtal und Stutensee in der Ringstraße mit den Löscharbeiten beschäftigt. Das Dach einer benachbarten Schreinerei wurde ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Verletzt wurde bei dem Brand niemand.