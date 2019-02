12.02.2019 16:47 Melissa Betsch Karlsruhe Ganztägige Warnstreiks und Kundgebung geplant: Fahrer von privaten Busunternehmen legen am Mittwoch in Karlsruhe die Arbeit nieder

Im Zuge der Tarifverhandlungen hat die Gewerkschaft Verdi die Busfahrer privater Omnibusunternehmen am Mittwoch in Karlsruhe zum ganztägigen Streik aufgerufen. Ab 12 Uhr wird es zudem eine Demonstration und eine öffentliche Kundgebung in der Innenstadt geben. Wegen der Arbeitsniederlegung rechnen auch die Verkehrsbetriebe Karlsruhe mit Fahrtausfällen. In den nächsten Wochen kann es zu weiteren Streiks in Karlsruhe kommen.