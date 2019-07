vor 1 Stunde Karlsruhe Gaffer verursachen zwölf Kilometer Stau: Unfall auf der A5 mit unrühmlichen Nachwirkungen

Es scheint wie ein Wunder, dass bei dem schweren Auffahrunfall auf der A5 am Montagmittag niemand verletzt wurde. Ein 39-jähriger Lasterfahrer war mit 2,6 Promille Alkohol in einen anderen Lkw gefahren, der sich in der Folge auf ein Auto schob. Alle Fahrzeuge fingen Feuer und brannten vollständig aus. Dieser Unfall führte zu langen Staus - auch auf der Gegenfahrbahn durch Gaffer.