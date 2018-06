Alle vier Jahre lassen die Bundesregierung und der Bundesverband Deutscher Gartenfreunde (BDG) Kleingärtner im Rahmen des Bundeswettbewerbs "Gärten im Städtebau" zur Meisterschaft antreten. Dieses Jahr ist auch der Karlsruher Kleingartenverein (KGV) "Am Reitschulschlag" mit unter den Finalisten.

Bei der Besichtigung der 20 Finalisten im gesamten Bundesgebiet überprüft eine siebenköpfige Jury genau, ob die Anlagen auch wirklich halten, was sie versprechen. Gestutzte Hecken und polierte Gartenzwerge beeindrucken sie aber nicht. Was zählt seien ökologische, städtebauliche und soziale Leistungen. Das Motto in diesem Jahr lautet: "Kleine Gärten - bunte Vielfalt".

Der KGV "Am Reitschulschlag" in Karlsruhe hat es sich zur Aufgabe gemacht, schon die Kleinsten an die Natur im Kleingarten heranzuführen. Ein Lehrpfad mit zehn verschiedenen Stationen - von Insektenhotels, Eidechsenhabitaten bis hin zu Komposthaufen, eine Kräuterspirale und Greifvogel-Sitzwarte - macht die natürliche Vielfalt im Kleingarten erlebbar.