vor 1 Stunde Karlsruhe Fußgänger mit Stahlkugeln beschossen: Polizei nimmt Anwohner fest und findet Steinschleudern

Ein 40 Jahre alter Mann hat einen Fußgänger in Karlsruhe am helllichten Tag mit Stahlkugeln beschossen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, war der 24 Jahre alte Passant am Vortag auf einem Fußweg unterwegs, als die Kugeln plötzlich links und rechts neben ihm einschlugen und von einer Hauswand abprallten.