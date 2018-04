Im westlichen Teil der Kriegsstraße könnte es für rasende Autofahrer nun teurer werden. Dort hat die Stadt in dieser Woche zwei neue "Messkabinen" installiert. Hier wird aber nicht dauerhaft geblitzt.

In der Kriegsstraße, etwa auf Höhe der Hübschstraße, stehen nun neue "Messkabinen". Diese können "schnell und unproblematisch mit den Kameras ausgestattet werden", so Björn Weiße, Leiter des Ordnungs- und Bürgeramtes, bereits bei der Einweihung der ersten beiden Messkabinen in Karlsruhe. Sie befinden sich auf Höhe des CAP-Supermarktes zwischen den Haltestellen Yorckstraße und Mühlburger Tor.

Damals hat man noch angekündigt, mit diesen Messkabinen zunächst Erfahrungswerte sammeln zu wollen. "Sollten sich die Messkabinen bewähren, sind weitere Standorte im Stadtgebiet vorstellbar", lässt die Stadt in einer entsprechenden Pressemitteilung verlauten.

Diese Erfahrungswerte scheinen nun positiv ausgefallen zu sein, denn am Mittwoch wurden in der Kriegsstraße neue Messkabinen installiert. Sie wurden in beide Fahrtrichtungen in der 30er-Zone aufgestellt. Eine Stellungnahme zu den Blitzern bei der Stadt wurde bereits von ka-news angefragt, liegt aber noch nicht vor. Sie wird ergänzt, sobald sie vorliegt.