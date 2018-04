Damit es durch "Elterntaxis" zu keinem gefährlichen Verkehrschaos mehr vor den Karlsruher Schulen kommt, werden seit einiger Zeit Haltepunkte in der Nähe der Schulen eingerichtet. So können Eltern, deren Kinder nicht selbstständig zur Schule kommen können, ihre Kinder wenige hundert Meter vor der Schule aussteigen lassen.

Für viele Karlsruher Kinder ist es unvermeidbar, dass sie mit dem Auto zur Schule gebracht und so auch von dort abgeholt werden, so die Stadt in einer Pressemitteilung. Sogenannte Elterntaxis halten vor den Schulen, rangieren, wenden, drängen sich nebeneinander und lassen Schulkinder aus- oder einsteigen. Immer wieder kommt es zu gefährlichen Situationen oder auch Unfällen.

Damit solche Gefahren künftig vermieden und die Alltagsbewegung der Kinder sowie ihre Selbstständigkeit gefördert werden, entwickelt der Arbeitskreis "Kinder-Mobilität-Verkehr" unter Federführung des städtischen Kinderbüros regelmäßig neue Projekte.

Elternhaltestellen für mehr Sicherheit

Seit einiger Zeit zählt dazu das Installieren von Elternhaltestellen vor Karlsruher Schulen. Diese erhöhen laut Stadt die Verkehrssicherheit, tragen zu mehr Lebensqualität im Schulumfeld bei und erschaffen einen eigenen Erlebnis- und Aktionsraum Schulweg für die Kinder.

Die Elternhaltestellen sind nur etwa 100 bis 500 Meter von der jeweiligen Schule entfernt und gut mit dem Auto erreichbar. Die Kinder können dort sicher aussteigen und den restlichen Weg zur Schule zu Fuß alleine oder in Gruppen bewältigen.

Achte Station an Durlacher Schloss-Schule

An der Durlacher Schloss-Schule kommt in den Osterferien die achte Station hinzu. Die neue Elternhaltestelle wird auf der Südseite der Karlsburgstraße nach der Kreuzung Prinzessinenstraße eingerichtet.

Zusätzlich wird, laut Stadt, in der Prinzessinenstraße, gegenüber des Zugangs zum Schlossgarten, und in der Marstallstraße, direkt vor dem Ausgang des Schulgebäudes, die Fahrbahn so verengt, dass das Parken verhindert wird und eine sichere Möglichkeit zur Straßenquerung entsteht. Die Schüler können künftig an diesen Stellen den Verkehr besser überblicken und werden auch besser wahrgenommen.

Sicher zur Schule

Die komplett selbstständige Bewältigung des Schulwegs ist jedoch gut für die Gesundheit, die Selbstständigkeit und die soziale Entwicklung der Kinder. Viele Karlsruher Schulkinder nutzen bereits öffentliche Verkehrsmittel, das Fahrrad oder gehen zu Fuß um in die Schule zu kommen. Für alle Karlsruher Grundschulen können unter https://www.karlsruhe.de/b2/schulen/ schulen_ka/schulwegplaene kostenlose Schulwegpläne heruntergeladen werden. So finden Eltern und Kinder den sichersten Weg zur Schule.