Für mehr Flexibilität in der Nacht und am Wochenende: Neuer mobiler Blitzer überführt Karlsruher Temposünder

Seit dem 9. August blitzt es im Stadtgebiet auf eine in Karlsruhe noch ungewohnte Art. Auch außerhalb von stationären Geschwindigkeitsmessanlagen müssen Autofahrer nun mit einem Bußgeld rechnen, wenn sie zu schnell unterwegs sind - egal zu welcher Tageszeit.

Grund dafür ist ein Anhänger der im Einsatz ist, mit dem mobile Geschwindigkeitsmessungen möglich sind. "Wir wollen mit dem Einsatz dieses Anhängers, einer sogenannten Semistation, mobile Geschwindigkeitsmessungen auch zu Zeiten ermöglichen, in denen die Mitarbeiter der Verkehrsüberwachung nicht im Dienst sind", so Ordnungsamtsleiter Björn Weiße in einer Pressemitteilung der Stadt Karlsruhe.

Insbesondere in der Nacht sollen die Kontrollen durchgeführt werden. Die Bevölkerung fordert laut Stadt Kontrollen der nächtlichen Geschwindigkeitsreduzierung zu Lärmschutzzwecken. "Bislang konnte dieser Forderung nur bedingt nachgekommen werden, da es keinen regelmäßigen nächtlichen Schichtdienst bei der Verkehrsüberwachung des Ordnungsamtes gibt", heißt es in der Pressemeldung der Stadt.

Es soll laut Stadt die Berechenbarkeit von mobilen Kontrollen verringert werden. "Die Semistation soll künftig insbesondere dort zum Einsatz kommen, wo Hinweise darauf vorliegen, dass in den Abend- und Nachtstunden, aber auch an Sonn- und Feiertagen Geschwindigkeitsüberschreitungen vorkommen", so Weiße in der Pressemitteilung.

Geschwindigkeitsbegrenzungen sollen mehr akzeptiert werden

Ziel ist es laut Stadt, eine höhere Akzeptanz der Geschwindigkeitsbegrenzung und damit einen besseren Lärmschutz für die Anwohner zu erreichen. Die Station soll immer mehrere Tage an einem Standort bleiben, um einen besseren Überblick über das Verhalten der Verkehrsteilnehmer zu ermöglichen.

Für den neuen Blitzer gibt es keine Sonderregelungen. Es gelten laut Stadt dieselben Voraussetzungen, wie für die Dienstfahrzeuge der Verkehrsüberwachung. Allerdings: "Es können - auch basierend auf den Vorschriften der Straßenverkehrsordnung (Stvo) - für die Erfüllung hoheitlicher Aufgaben entsprechende Ausnahmegenehmigungen erteilt werden. So auch für dieses Überwachungsgerät", so die Stadt Karlsruhe auf Nachfrage von ka-news.de.

Keine Gefährdung der Verkehrsteilnehmer durch das Aufstellen des Blitzers

Die Aufstellung des mobilen Blitzers an den verschiedenen Standorten soll keine Gefährdung der Verkehrsteilnehmer darstellen. "Die Aufstellung der Semistation wird auch zukünftig nur an Örtlichkeiten erfolgen, die im Vorfeld auf ihre mögliche Eignung hin überprüft worden sind", heißt es von der Stadt Karlsruhe.