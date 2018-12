vor 12 Stunden Stuttgart Für den ersten Paraclimbing Cup erhält der Alpenverein Karlsruhe den "Stern des Sports" in Silber

Ein Kletterwettbewerb für Menschen mit Behinderung ist in Baden-Württemberg mit dem «Großen Stern des Sports» in Silber ausgezeichnet worden. Die Karlsruher Sektion des Deutschen Alpenvereins (DAV) erhielt den Preis am Montagabend in Stuttgart für den im Sommer ausgerichteten Paraclimbing Cup.