vor 3 Stunden Karlsruhe Friedliche Demo trotz Platzverweise: "Gelbwesten" ziehen durch Karlsruhe

Rund 170 Teilnehmer sind am Samstagnachmittag bei der so genannten "Gelbwesten"-Demonstration durch die Karlsruher Innenstadt gezogen. Zwischen 14 und 18 Uhr trat der Zug seine angemeldete Route vom Marktplatz zur Reinhold-Frank-Straße an. Zu vereinzelten Störungen kam es laut Polizei durch weitere Demonstranten linker und rechter Gruppierungen, die sich am Marsch beteiligt hatten - die Einsatzkräfte vor Ort mussten mehrere Platzverweise aussprechen.