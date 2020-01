vor 3 Stunden Karlsruhe Fridays for Future versus Großkonzern: Protest gegen Siemens-Auftrag auch in Karlsruhe - "uncool, was die da machen"

In ganz Deutschland gehen am heutigen Freitag wieder Menschen auf die Straße, auch in Karlsruhe rufen die Organisationen Fridays for Future und Parents for Future zu einem Streik auf. Jedoch nicht wie bisher in der Karlsruher Innenstadt sondern es wird konkreter: Demonstriert wird vor der Siemens-Niederlassung in der Fächerstadt. Der Grund: Der Konzern beteiligt sich an einer Kohlemine in Australien, das seit Monaten von schweren Buschfeuern überzogen ist - mit eine Folge des Klimawandels.