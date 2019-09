vor 8 Stunden Stuttgart Fridays for Future ruft zur globalen Aktion auf: Jetzt streiken alle! Auch in Karlsruhe.

Für den am Freitag, 20. September, geplanten globalen Klimastreik hoffen die Fridays for Future-Aktivisten im Südwesten auf tausende Teilnehmer. Einem Sprecher zufolge soll es in jeder größeren Stadt Proteste geben. Auf ihrer Website kündigen sie für Karlsruhe, Freiburg, Stuttgart, Mannheim, Heidelberg, Ulm, Heilbronn, Konstanz und weitere Städte Proteste an.