vor 1 Stunde Karlsruhe Fridays For Future demonstriert: Am Freitag stockt der Verkehr in der Karlsruher Innenstadt

Die Fridays for Future-Bewegung versammelt sich am Freitag, 29. November, wieder zu einer Demo in der Karlsruher Innenstadt. Die Veranstalter erwarten mehrere tausend Teilnehmer. Durch die Streckenführung werden zudem Verkehrseinschränkungen erwartet. Das teilt die Stadt in einer Pressemeldung mit.