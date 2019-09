vor 7 Minuten Lena Kube Karlsruhe Fridays For Future-Demo in Karlsruhe: Auch Arbeitnehmer sollen jetzt streiken - doch dürfen sie das überhaupt?

Am Freitag, 20 September, ist es wieder so weit: Weltweit werden Schüler für den Klimaschutz auf die Straße gehen - auch in Karlsruhe. Dieses Mal sind sie allerdings nicht alleine: Auch Arbeitnehmer werden aufgerufen, sich an den Demonstrationen zu beteiligen. Die Gewerkschaften unterstützen den Aufruf. Wie gehen Unternehmen mit dem Klima-Engagement ihrer Angestellten um? Darf ich als Arbeitnehmer am Freitag mitstreiken, ohne Konsequenzen erwarten zu müssen?